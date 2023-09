Festa del patrono con l’Arcivescovo Cascio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La parrocchia “S. Antonino Martire” ed il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, insieme alle Società cattoliche ed alla neo costituita Società “San Michele Arcangelo”, hanno promosso ed organizzato la “del”. Il prossimo 29 settembre, come da programma religioso e civile, vi sarà alle ore 18:00 la Santa Messa celebrata nella Chiesa Cattedrale, presieduta da Sua EccellenzaMons. Pasqualecon, a seguire, la Processione accompagnata dalla Banda musicale di Andretta. Alle ore 21:30, in piazza F. De Sanctis, la serata sarà allietata dallo spettacolo musicale “Folk in Progress”. Quest’ultimo, in caso di condizioni metereologiche avverse, si terrà presso il Centro di Comunità in Piazza A. Nobile. Si ringrazia quanti, con il proprio contributo, hanno permesso la ...