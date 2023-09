(Di lunedì 25 settembre 2023) Secondo l’ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24 fra le azioni più efficaci per contrastare ilo, le due opzioni più indicate (26% ciascuna) sono state l’introduzione dell’educazione di genere nelle scuole etare la denuncia della violenza di genere da parte delle. La fascia d'età 18-34 è più incline all'educazione di genere (29%) e meno favorevole all'inasprimento delle pene (12%). Guardando alla politica, a un anno dalle elezioni Giorgia Meloni (20%) e Giuseppe Conte (19%) sono i l

approfondimentoe stupri in Italia finiscono sul New York Times FOTOGALLERY Ansa - ...come soluzione alla violenza (83%) Il tema della violenza sessuale è al centro dell'ultimo...approfondimentoe stupri in Italia finiscono sul New York Times FOTOGALLERY Ansa - ...come soluzione alla violenza (83%) Il tema della violenza sessuale è al centro dell'ultimo...

Femminicidi, sondaggio: formazione e denunce più facili per le donne i mezzi per prevenire Sky Tg24

In Messico due donne in lizza per la presidenza nel 2024 ... terzogiornale

Ecco perché Il governo Meloni ha firmato un accordo da 2 milioni per favorire l'empowerment femminile in Senegal e Mali.Secondo lo European Institute for Gender Equality, il costo sociale della violenza di genere sulle donne – i.e. costi della salute, mancanza di continuità lavorativa, costi delle famiglie, di orfani ...