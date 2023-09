Federico Aldrovandi | il giovane dietro il caso di cronaca

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ferrara, 25 settembre 2005. Tra le 05:45 e le 06:04, un ragazzo di 18 anni moriva in condizioni tragiche a seguito di un controllo della Polizia sull’asfalto di via Ippodromo. Quel ragazzo era. Oggi, 25 settembre 2023, sono trascorsi esattamente 18 anni da quel terribile epilogo, 18 come gli anni che aveva quando L'articolo

2005 " Ferrara: il diciottennemuore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'...

“Ferrara è la città dei diritti, è la città di Federico Aldrovandi ... Estense.com

Il tempo dei ricordi La Riviera

Ferrara, il dolore di Lino Aldrovandi: "La verità su quella notte la conoscete tu e quei quattro agenti, ma forse anche qualcun altro"