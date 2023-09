FdI stabile | turbo-Lega e c' è un calo inaspettato | sondaggione-Mentana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Come in ogni lunedì sera che si rispetti non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico. Rispetto alla scorsa settimana le variazioni nelle intenzioni di voto sono minime: tra l'altro questa rilevazione arriva a un anno esatto dalle elezioni vinte dal centrodestra. Rispetto ad allora Fratelli d'Italia non solo è il primo partito italiano, ma ha anche aumentato i consensi. Questa settimana il sondaggio di Swg rileva una lievissima frenata di Fdi, che è dato al 28,7% (-0,1). Il Pd resta inchiodato sempre al 19,8%, mentre il Movimento 5 Stelle è il partito che perde più consensi negli ultimi sette giorni: è al 16,9%, -0,3. Buone notizie, invece, per ladi Matteo Salvini, che rivede finalmente la doppia cifra: il vice premier è molto attivo politicamente in queste settimane e gli effetti si vedono, dato che il ...