Fantacalcio | tutti gli squalificati in Serie A 26-28 settembre | chi non può giocare nel turno infrasettimanale Solo un calciatore indisponibile

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non c’è tempo per poter respirare che laA torna in campo. Siamo già alla sesta giornata di campionato, con il primodella stagione. Si comincia con la sfida tra Juventus e Lecce alle 20.45, per arrivare fino a Genoa-Roma che si disputerà allo stesso orario ma due giorni dopo. L’unico squalificato per la sesta giornata di campionato è Aaron Martin; il laterale del Genoa è stato espulso nel primo tempo della partita persa contro il Lecce e sarà dunqueper la partita contro la Roma. Ritornano invece a disposizione Federico Baschirotto, che sarà al centro della difesa del Lecce, Luca Caldirola del Monza e Mateusz Wieteska del Cagliari.A: GLIDELLA 6a ...

Osimhen (N) sbaglia un rigore Uno spento Napoli non va oltre il pareggio in casa del Bologna: partenopei confusi e nervosi, con i loro leader

