Fantacalcio | possibili scommesse e rivelazioni sesta giornata 26-28 settembre | chi può regalare bonus inattesi

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si torna subito in campo con la Serie A, chiamata immediatamente al turno infrasettimanale. Ladel nostro campionato promette scintille. Così come il; andiamo ad ipotizzare allora quali possono essere deiinaspettati in questi tre giorni di calcio. Tra i difensori che possono trovare qualche, occhio ad Empoli-Salernitana. Squadre entrambe in difficoltà e con necessario bisogno di punti, ma che vantano due terzini che hanno spesso regalato gioie come Simone Bastoni e Pasquale Mazzocchi: sono da buttare in campo. Il Napoli ha bisogno di sbloccarsi e potrebbe trovare manforte nella fisicità di Natan, autore di un buon debutto con il Bologna;positiva anche per i centrali dell’Inter, Acerbi può mettere a segno una zampata. In porta, se non ...