Falling walls lab 2023 | innovazione e creatività salgono sul palco

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tre minuti di tempo per presentare il proprio progetto in grado di far cadere i muri della conoscenza. È questo lo spirito diLab, il forum internazionale che promuove le idee eccezionali delle nuove generazioni e connette scienziati e imprenditori a livello globale. Le idee giovani della ricerca vanno in scena suldi BiM – progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca, mercoledì 27 settembre a partire dalle 18, a seguire aperitivo e djset nel BiM Garden a cura di Holograph, con il suo progetto artistico che gioca con sonorità elettroniche e immagini e si proietta oltre i confini della canzone (ingresso gratuito da via Polvani e via Temolo). Per il quinto anno consecutivo l’edizione italiana diLab è ospitata e promossa dall’Università di ...

Università Milano Bicocca, mercoledì 27 settembre va in scena il Falling walls lab: fra musica, scienza e innovazione