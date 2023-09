Fake Show – Diffidate delle imitazioni streaming e diretta tv | dove vedere il programma di Max Giusti

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 settembre 2023)è il nuovocondotto da Maxe in onda ogni lunedì su Rai 2 alle ore 21.20 per cinque settimane. Un omaggio al grande mondocon comici e ospiti pronti a mettersi in gioco. Ma vediamointv e inquesta sera, 25 settembre 2023. In tvè il nuovocondotto da Maxe in onda su Rai 2 dal 18 settembre 2023 alle ore 21.20. In tutto cinque puntate. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre e 102 di Sky....