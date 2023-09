Fabrizio Corona sul figlio | “Sta male | ecco che malessere ha”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Negli anniè stato duramente criticato per moltissimi aspetti della sua vita, ma c’è una cosa su cui molti sono d’accordo: il fatto che ami suoe che – quando gli è stato possibile – si sia sempre preso cura di lui. Nell’intervista che ha rilasciato a Francesca Fagnani a Belve, l’ex re dei paparazzi ha parlato della condizione di Carlos Maria, rivelando che il ragazzo non sta bene. Pare infatti che Carlos non possa gestire la sua vita da solo e che abbia bisogno di un supporto. “Come sta adesso? Ora sta. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere. Se mi riconosco una quota di ...

Confessioni dolorose dia ' Belve '. La puntata sarà trasmessa martedì 26 settembre in prima serata su Rai Due. Dopo 11 anni, l'ex re dei paparazzi torna sulla Tv di Stato. E lo fa da uomo libero (lo scorso ..., l'ex agente fotografico dei VIP, è ufficialmente un uomo libero dopo aver trascorso oltre dieci anni tra carcere, domiciliari, sorveglianza speciale e affidamento ai servizi sociali. ...

Fabrizio Corona si lascia intervistare da Francesca Fagnani a “Belve”: la malattia del figlio Carlos e il rapporto difficile con la ex Nina Moric.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...