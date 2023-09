Fa aspettare centinaia di persone per il suo video TikTok | i passeggeri della metro non la prendono bene

...di concorrenti in tuta verde si ammassano di fronte alla gigantesca bambola 'assassina ' ... dunque, e soprattutto per capire chi si avvicinerà all'ambito montepremi, si dovràil 22 ...Per il momento quindi lo stabilimento non è chiuso, a rischiare il posto sonodi lavoratori . Non ci resta quindi chele novità nelle prossime settimane. La Regione Emilia Romagna ...

Influencer blocca i passeggeri in metropolitana per girare il video perfetto: «Ma chi ti credi di essere» ilmattino.it