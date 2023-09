F1 Ferrari | “non sarà tanto però ci basterà” Le Rosse escono da Suzuka con un bilancio discreto

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Laarchivia un Gran Premio del Giappone. Il 4° posto di Charles Leclerc e il 6° di Carlos Sainz non sono uneccezionale, ma al contempo neppure deficitario. Nessuno credeva davvero che il Cavallino Rampante potesse ripetere quanto compiuto a Singapore. Marina Bay ha rappresentato una spettacolare eccezione. Brava, la Scuderia di Maranello, a cogliere al volo l’occasione propizia per vincere. Forse l’unica del 2023.era contesto troppo complicato per una SF-23 buona solo a filare in rettilineo e a ripartire dopo curve lente. Nei curvoni veloci che caratterizzano l’autodromo nipponico, la Rossa soffre terribilmente. Non si scopre niente di nuovo e non c’è pilota, ingegnere o team manager dotato della bacchetta magica per permettere alla monoposto di essere competitiva in ogni dove. Le ...