F1 | ancora polemica in Ferrari Sainz attacca | “Sacrificato per Leclerc”

(Di lunedì 25 settembre 2023) È bastato il ritorno agli standard di questa stagione, con un quarto e un sesto posto, per riaprire lain casa. Questa volta a lamentarsi è Carlos, che dopo la vittoria nel Gp di Singapore evidentemente sognava un gran premio diverso in Giappone. Invece a Suzuka ha chiuso fuori dai primi cinque, dopo una gara in cui la Rossa ha duellato con le due Mercedes ma non aveva il passo per arrivare sul podio. Lo spagnolo però se l’è presa con la strategia del muretto: “Avevo qualche secondo di vantaggio e li ho persi con Hamilton, sono statoper Charles, che era davanti a me ed è stato fermato prima di me”, hato. La strategia dellaha protetto la quarta posizione di, che ...

Leggi Anche Prezzi Benzina in rialzo nonostante i cartelli anti speculazione Urso : 'Cartelloni efficaci' Per quanto invece riguarda i cartelloni, per ...

Non voglio fare. Forse gli piacevo, me l'avesse detto sarebbe stata una svolta per la mia ... che parla l'inglese, 37 anni di esperienza come produttore e interprete,in grado di ...... Simona Piazza , co - organizzatrice dell'evento: "una volta la proposta del Festival ... di verificare le fonti e la loro veridicità: "Se non c'èun giornale non verrà comprato. Per ...

Museo Egizio, la destra all'attacco del direttore: origine della polemica Artuu

Nuove polemiche contro il direttore del Museo Egizio di Torino Riforma.it

L’andamento del potere d’acquisto di salari e pensioni dipende anche dal costo del denaro, dall’andamento dell’inflazione, dai livelli di crescita fortemente ...La situazione sui lavori al reparto di dialisi dell'ospedale di Ivrea si avvia verso una soluzione positiva. Asl To4 ha infatti illustrato le fasi del cantiere prossimo alla partenza: "La ristrutturaz ...