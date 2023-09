Il Gruppo DR Automobiles batte il ferro ancora caldissimo conunSuv del Segmento D di uno dei Marchi dell'imprenditore Massimo Di Risio , protagonista del mercato auto italiano degli ultimi anni., al pari degli altri modelli, su un alto ...Il Gruppo DR Automobiles batte il ferro ancora caldissimo conunSuv del Segmento D di uno dei Marchi dell'imprenditore Massimo Di Risio , protagonista del mercato auto italiano degli ultimi anni., al pari degli altri modelli, su un alto ...

EVO7, grande Suv a 7 posti a prezzo ok QN Motori

Evo7: prezzo, dimensioni, interni, motore, consumo - Quattroruote.it Quattroruote

Evo7 è lungo 4,79 metri, largo 1,87 m e alto 1,75 metri, con un passo di 281 centimetri è disponibile in configurazione a 6 e 7 posti, con una capacità di bagagliaio che va da 230 a 1.900 litri in ...EVO7, grande Suv a 7 posti a prezzo ok. Lungo 4,8 metri con una dotazione interessante e un motore 1.5 litri benzina.