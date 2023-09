Europei di Tiro a Volo | Rossi-Fabbrizi coppia d’oro | è trionfo nel Mixed Team

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 settembre 2023) Osijek – Un oro splendido per laazzurra Jessicae Massimoaglidi, nella specialità deldi Trap. L’Italia festeggia ancora una medaglia in competizione. Il racconto della gara e le interviste (fitav.it) Jessicae Massimohanno conquistato il Titolo di Campionididi Trap sulle pedane dell’olympic Shooting Range “Pampas” di Osijek. La poliziotta di Crevalcore (CO) ed il Carabiniere di Monteprandone (AP) hanno affrontato in un medal match tesissimo laslovacca composta da Zuzana Rehak Stefecekova, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020, ed Erik Varga. Approdati alla ...