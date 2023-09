Esodo armeno | dopo l' offensiva militare azera in 3 mila fuggono dal Nagorno - Karabakh

(Di lunedì 25 settembre 2023) Quasi 3.000 armeni sono entrati in Armenia dalin seguito all'della scorsa settimana nella regione contesa, che ha provocato centinaia di morti, feriti o ...

Funzionari del governosecessionista nella regione hanno detto che intendono evacuare migliaia di sfollati dalla regione in Armenia. Il governo locale ha affermato che gli sfollati saranno ...L'di massa, sottolinea la Reuters , potrebbe cambiare il delicato equilibrio di potere nella ... La tregua scricchiola Il primo ministro, Nikol Pashinyan, ha lanciato oggi una critica ...

L'enclave armena in territorio dell'Azerbaigian è ora sotto attacco e la repubblica separatista è sul punto di cedere ...Finora oltre 2’900 persone di etnia armena hanno abbandonato la regione del Nagorno-Karabakh e sono entrate in Armenia: lo ha dichiarato lo stesso governo armeno, oggi, lunedì, in un comunicato ...