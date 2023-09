Esclusivo | ecco come sarà la governance della NetCo Al governo la presidenza del board che gestirà la rete

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 25 settembre 2023) La proroga chiesta da Kkr per analizzare ulteriormente il dossierdi Tim non ha preoccupato nessuno. Fonti ai massimi livelli interpellate da Affaritaliani.it fanno sapere che gli americani sono tranquilli. Di più: pare che il proverbiale motto “it ain’t over until it’s over” (non è finita finché non è finita) sia stato accantonato per far posto a qualche sorriso in più. La sensazione è che, a meno di incredibili colpi di scena, la trattativa andrà in porto. Tanto che sembra prendere corpo anche la. Il nodo più complicato da sciogliere rimane quello di Vivendi: i francesi hanno sempre ribadito che la valutazione correttaè intorno ai 31 miliardi, ma la sensazione è che, con l’annuncio dell’imminente arrivo di Vincent Bollorè ...