Eolico a Lizzano | se ne parla a Fuori dal Coro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Andrà in onda mercoledì 27 settembre in prima serata su RETE4, durante la trasmissionedal, il servizio dedicato ae al progetto del parcoproposto dall’azienda Santa Chiara Energia srl. Nella giornata di sabato scorso una troupe della trasmissione ha realizzato alcune interviste sul posto, nei vigneti ma non solo, a cui hanno partecipato il Sindaco diLucia Palombella e il Consigliere all’agricoltura Massimo Todaro. In tale occasione sono state puntualizzate le motivazioni del NO al mega parcoin progetto, accennando anche alla crisi che il settore vitivinicolo sta affrontando in questo periodo. Si ricorda che l’Amministrazione Palombella ha inviato una Relazione di Contrarietà al MASE e alla Regione Puglia, realizzata con il supporto ...