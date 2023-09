Enrica Bonaccorti operata d’urgenza a cuore aperto | «Salva per miracolo» E i No Vax tornano all’attacco

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) «Non ho più postato nulla da metà luglio e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi». Comincia così il post Facebook con cuiha rivelato di essere stataper un intervento a. Un racconto straziante ma a lieto fine, che – precisa la conduttrice oggi 74enne – è iniziato meno di tre mesi fa. «Un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie, sembravo quella bambina bruciata che scappa da Hiroshima – racconta-. Non avevo cambiato niente nell’alimentazione o nei farmaci, non avevo preso sole, insomma era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava». A quel punto la ...