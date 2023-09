Enrica Bonaccorti opera a cuore aperto | il messaggio dopo 8 ore sotto i ferri | “Controllatevi!”

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 25 settembre 2023)zione ae 4 bypass perdurante l’estate ma per fortuna adesso la situazione si è stabilizzata: è la stessa conduttrice che racconta sui social quello che le è successo con una grande e saggia raccomandazione a tutti coloro che la seguono: "Controllatevi quanto più potete!». «Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché...