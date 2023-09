Energia e rincari | il governo studia un nuovo bonus

Le misure in materia disono al centro del decreto legge approdato il 25 settembre sul tavolo del Consiglio dei ministri . Il governo Meloni dice di voler far fronte al caro. Con il nuovo decreto, come specifica Il Sole 24 Ore , per quattro milioni di famiglie ci sarà un po' di respiro . Si tratta dei nuclei già titolari del bonus sociale elettrico , per i quali ...... si veda il costo dell'. In Refin, il legame tra tecnologia ed esperienza umana, quasi ... Anche in questo settore, si sono fatti sentireenergetici e criticità geopolitiche. "Gli effetti ...

Bollette, Codacons: domani Consiglio di Stato deciderà su ricorso ... Energia Oltre

Governo Meloni, oggi il Cdm: sul tavolo decreto energia sul bonus bollette e carburante Sky Tg24

Fra le misure in arrivo ci sono un bonus benzina di 80 euro una tantum e la conferma degli aiuti in scadenza a fine mese per il gas. Tra le novità fiscali attese trova spazio anche la sanatoria sugli ...Bonus benzina e aiuti per le bollette alle famiglie in difficoltà con un nuovo contributo straordinario approdano lunedì 25 settembre in Consiglio dei ministri. Il governo ...