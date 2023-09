Empoli-Salernitana mercoledì 27 settembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non un turno infrasettimanale sereno per, due delle quattro squadre della serie A che dopo cinque giornate non hanno ancora vinto e se i toscani non sono stati aiutati dal calendario, le sconfitte 7-0 contro la Roma e 1-0 contro l’Inter hanno aggiornato il conto a cinque sconfitte, zero gol segnati e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Momento delicato per entrambe che occupano il fondo della ...

Ancora a caccia dei primi punti, l’Empoli tornerà in campo mercoledì 27 settembre: di fronte avrà una Salernitana che non ha ancora vinto in questo ...

Commenta per primo Altro match della sesta giornata di campionato in programa mercoledì 27 settembre alle 18.30 èche si giocherà in Toscano al Castellani. Proprio fra le mura amiche i ragazzi di Andreazzoli hanno fatto vedere un miglioramento rispetto al rednimento tenuto con Zanetti in ...- Frosinone 1 - 1 Piccinini (Var: Mazzoleni) 6 'Se la cava bene, non era una gara ... È sempre ben posizionato, serata positiva per lui'- Inter 0 - 1 Marcenaro (Var: Valeri) 6 'Non ...

L'arbitro di Empoli-Salernitana - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Empoli-Salernitana: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico 90min IT

Altro match della sesta giornata di campionato in programa mercoledì 27 settembre alle 18.30 è Empoli-Salernitana che si giocherà in Toscano al Castellani. Proprio fra le mura amiche i ragazzi di Andr ...Empoli-Salernitana di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di calcio italiano.