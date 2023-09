Empoli-Inter | un’insufficienza Diamante di Dimarco 7 | 5 | le pagelle – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Vittoria corta dell’sull’ma pur sempre decisiva per la classifica. Di seguito ledi TuttoSport che premiae boccia un nerazzurro.– L’supera anche la prova di, portando a casa la quinta vittoria consecutiva su cinque partite disputate. Simone Inzaghi, che merita per questo un bel 7 in pagella, può sorridere grazie alda fuori area calciato in porta da Federico. A lui l’edizione odierna di TuttoSport assegna il voto più alto in pagella: 7,5 per un gol “alla Roberto Carlos”. Bene come lui anche Hakan Calahnoglu, che disputa un’ottima gara, soprattutto nel primo tempo quando è libero di far girare la squadra. Sommer, Pavard, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan: meritano tutti ...