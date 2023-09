Emozionante e ben fatto | il documentario dedicato a Maria Callas

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Viene da una Fondazione Culturale bergamasca, la Fondazione Vittorio Polli ed AnnaStoppani, l’idea di celebrare il centenario della nascita dicon un nuovo e commovente filmsulla geniale artista e icona tragica, realizzato nei mesi scorsi e già messo a disposizione del vasto mondo di ammiratori, melomani e non solo. Infatti il filmintitolato MYè già fruibile al link https://www.fondazionepollistoppani.it/my--2023/ Un lavoro di qualità, che viene presentato in teatri e festival lirici italiani e internazionali. E’ è stato proiettato nei giorni scorsi presso la sede della Fondazione, il Palazzo Museo Polli Stoppani, in presenza “al completo” della squadra di produttori, regista, aiuto regista, soggettista, ...