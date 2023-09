Emma annuncia la tracklist del disco Souvenir tra cui un duetto con Lazza

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023)Marroneladeltra cui uncondopo l’amicizia nata al Festival di Sanremo Esce il 13 ottobre, il nuovo viaggio musicale diin 9 nuove canzoni. in cui emergono le diverse sfumature vocali e sonore dell’artista pugliese, che si mette in gioco anche come autrice. L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile in pre-order qui.bio.to/Iniziamo dalla Fine Amore Cane (feat.) Mezzo Mondo Intervallo Sentimentale Carne Viva Capelli Corti Indaco Taxi sulla Luna (bonus track) Scritto nei luoghi più disparati,...