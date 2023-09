Emilia Romagna | il commissario Figliuolo a Palazzo Chigi | pronti 289 milioni per le zone alluvionate

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto ilstraordinario per la ricostruzione nei territori di, Toscana e Marche colpiti dall’alluvione, Francesco Paolo. Lo fa sapere una nota di. Meloni ha ricevuto il«Nel corso del colloquio – prosegue la nota – ilha illustrato gli interventi urgenti per la difesa dei territori alluvionati, che utilizzeranno le deroghe decise dal Governo e condivise dal Parlamento, al fine di snellire le procedure amministrative e intervenire con la maggior efficacia possibile. E ha illustrato i criteri e le modalità per i ristori delle attività economiche e produttive, comprese le ...