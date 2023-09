Elly Schlein non ha detto «di abbracciare prospetti dinamici | che esprimano paradigmi virtuali»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 25 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che, deputata e segretaria del Partito democratico (PD), a una domanda sul lavoro, avrebbe risposto: «Bisogna, chedi impatto permanente e perifrastico». Il contenuto oggetto di analisi veicola un’informazione infondata. La notizia cheabbia pronunciato la frase a lei attribuita nel post in questione non trova riscontro in nessuna sua intervista o articolo di testate nazionali e neanche nei canali social della segretaria del PD. Contattato da Facta.news, Flavio Alivernini, portavoce die responsabile comunicazione del ...

