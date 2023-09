Eliminato Grande Fratello puntata del 25 settembre | Vittorio | Claudio | Giselda | Grecia e Arnold | ecco i risultati dei sondaggi web

Stasera, lunedì 25 settembre , torna in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2023 . Una serata che vedrà l’eliminazione di uno dei concorrenti ...

(Adnkronos) – In onda oggi , lunedì 25 settembre , la quinta puntata del Grande Fratello 2023 . La serata vedrà l’eliminazione di uno dei concorrenti ...

In prima serata su canale5. Sono cinque i concorrenti in nomination In onda oggi, lunedì 25 settembre, la quinta puntata del Grande Fratello 2023. ...