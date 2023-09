Educazione motoria | divampa il dibattito sui social | “Perché c’è il voto? Non tutti sono portati”

Dei problemi si sono riscontrati anche in Sicilia : il 21 settembre una docente didi una scuola del capoluogo siciliano ha perso i sensi per il troppo caldo . Il sindaco di Capaci ...Una palestra nuova di zecca ma ma i utilizzata fino ad oggi. I genitori sono pronti ad agire ma il preside adesso comunica che ad ottobre l'degli alunni potrà svolgersi lì. Succede a Macerata, in un plesso dell'istituto comprensivo Dante Alighieri, che si trova da tempo al centro delle polemiche proprio per il mancato ...

Alla primaria ’Pittura del Braccio’ di Recanati lezioni al chiuso in un’aula. Il consigliere Mariani: "L’attività motoria è fondamentale, il Comune provveda".Avviato l'anno scolastico, il Comune promuove un proprio “Piano per il diritto allo studio” proposto all'Istituto Comprensivo e alla scuola materna paritaria “S. Carlo Borromeo”. Si tratta di progetti ...