Educazione ambientale | l’importanza del ruolo della scuola per un futuro sostenibile

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’attuale contesto globale ci pone di fronte a sfide ecologiche senza precedenti. La conservazione dell’ambiente e di tutte le funzioni ecosistemiche ad esso associate è diventata una priorità fondamentale per ildel nostro pianeta. In questo scenario, l’assume uncruciale con le scuole che rappresentano l’arena primaria in cui plasmare cittadini consapevoli e responsabili. L’nelle scuole può quindi essere un veicolo essenziale per rendere i futuri cittadini maggiormente consapevoli del proprio impatto sull’ambiente e sull’ecosistema. Attraverso l’apprendimento di concetti fondamentali come il cambiamento climatico, la conservazionebiodiversità e l’utilizzodelle risorse, gli ...