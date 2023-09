Edilizia | Fratoianni | ' condono? destra difende furbi'

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "In un Paese in cui l'evasione fiscale raggiunge livelli impressionanti e gli abusi sono diventati una norma, servirebbe unper il rispetto e il buonsenso della maggioranza degli italiani che non seguono queste pratiche". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Montecitorio. "La verità è che gli interessi che questa, ora al governo,sono sempre gli stessi: sono gli interessi dei- conclude il leader di SI - a danno dei cittadini onesti che fanno tutto quello che devono fare, pagano tutto quello che devono pagare e poi vengono truffati in questo modo".

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "In un Paese in cui l'evasione fiscale raggiunge livelli impressionanti e gli abusi sono diventati una norma, servirebbe un condono per il rispetto e il buonsenso della mag ...