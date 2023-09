EA Sports FC 24 | l’evento a Milano per festeggiare l’uscita

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – In vista del rilascio su scala globale di EAFC 24, previsto per il 29 settembre, EAha dato vita alitaliano della Clubhouse Week a. Alla diretta streaming, coordinata dal conduttore Alessandro Cattelan, hanno preso parte, tra gli altri, la colonna portante dell’Inter e della nazionale italiana Federico Dimarco, l’ex fuoriclasse olandese Wesley Sneijder e due tra i più noti cantanti del panorama musicale odierno, Ernia e Ariete. Attraverso le postazioni di gioco posizionate nell’arena delmilanese, gli ospiti hanno potuto sperimentare tutte le novità di FC 24, tra cui Ultimate Team, in versione riveduta e corretta per questo nuovo inizio di FIFA, attraverso cui è possibile comporre la squadra dei propri sogni, mettendo insieme stelle del passato e ...