E’ sempre Cartabianca | le anticipazioni del 26 settembre

(Di lunedì 25 settembre 2023) Martedì 26, alle 21.25 su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer A un anno esatto dalle elezioni politiche, qual è il bilancio, seppur provvisorio, dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni? E quali sono i punti cardine dell’agenda di governo? Nel corso della serata, si dibatterà sul continuo confronto politico sulle misure economiche in vista della Legge di Bilancio e sulla gestione del fenomeno migratorio. Inoltre, focus anche sul clima: dopo gli episodi di maltempo che hanno interessato molte regioni italiane, che autunno ci attende? L'articolo proviene da 361 Magazine.

Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del talk show E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Non siete ...

ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ...

ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ...

ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 2546 33.64 PT – 6119 32.11 24 H – 2949 38.96 PT – 7624 ...

Appuntamento domani sera, alle ore 21:25. Domani sera, alle 21.25 su Retequattro, nuovo appuntamento con "È", il programma Videonews di Bianca Berlinguer. A un anno esatto dalle elezioni politiche, qual è il bilancio, seppur provvisorio, dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni E quali ...Anticipazione - bomba: chi spunta accanto a Fagnani nel promo - GUARDA C'è infine spazio per un giudizio su Bianca Berlinguer e il suo nuovo Èdopo il passaggio a Mediaset e per ...

Tv. Rete4: Bianca Berlinguer torna con "E' Sempre Cartabianca" PPN - Prima Pagina News

È sempre Cartabianca stasera su Rete4, ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 19 settembre 2023 SuperGuidaTV

In Rai proteste per i costi elevati del programma di Nunzia De Girolamo. Mentre il cdr attacca il direttore di RaiNews24.Esplora le sfide e i progressi del primo anno di governo di Giorgia Meloni. Includendo un'analisi in profondità delle politiche economiche, della gestione dell'immigraziome e delle variazioni climatic ...