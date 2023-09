E se tornasse Trump?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Popolarità e consenso politico ai minimi storici per i democratici. È questo il risultato dell’ultimo sondaggio, condotto da Abc e Washington Post, su un’ipotetica sfida elettorale tra Joe Biden e Donald. Il presidente americano, infatti, avrebbe uno svantaggio di addirittura 9 punti percentuali dal Tycoon, che stazionerebbe intorno al 51 per cento. Una vera e propria botta per la Casa Bianca, ancora più grave se prendiamo in considerazione il fatto che Biden – solo quattro anni fa – trionfava divenendo il leader più votato nella storia Usa.vs Biden A ciò, si aggiunge il caso che oltre un americano su due boccia l’operato del numero uno della Casa Bianca, il peggior risultato per un presidente negli ultimi 37 anni. E ancora, la percentuale di approvazione scende addirittura al 23 per cento, se si parla dell’emergenza migratoria. Insomma, ...