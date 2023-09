È morto Matteo Messina Denaro | l’ultimo boss aveva 61 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ormai era una notizia attesa da giorni e nella mattinata del 25 settembre è arrivato l’annuncio:a 61. A sconfiggerlo è stata una grave malattia, che tra l’altro è stata la causa della sua cattura, dato che le forze dell’ordine lo hanno rintracciato mentre andava a curarsi in una clinica di Palermo. Il suo arresto, dopo una latitanza durata 30, avvenne il 16 gennaio scorso nel capoluogo siciliano.senza mai pentirsi dei crimini commessi, infatti il superdi Cosa Nostra non ha mai voluto collaborare con la giustizia. Fu tratto in arresto ad inizio 2023 grazie anche ad un pizzino rinvenuto all’interno della casa della sorella. ...