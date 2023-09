È morto Matteo Messina Denaro | il boss stragista di Cosa Nostra per 30 anni latitante | per 9 mesi detenuto

Messina Denaro Ènell'ospedale di San Salvatore dell'Aquila, all'età di 61 anniMessina Denaro, boss di Cosa nostra nato a Castelvetrano il 26 aprile 1962. Proprio la sua ..."Io non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia" "Non sono un mafioso" e "non mi pentirò mai" . Era il 13 febbraio scorso eMessina Denaro -oggi all'età di 62 anni - si trovava, per la prima volta, davanti ai magistrati di Palermo che lo interrogavano. In poco meno di due ora il boss mafioso aveva parlato di ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni Corriere della Sera

Matteo Messina Denaro, morto il boss di Cosa nostra: aveva 61 anni. Era malato di tumore al colon ilmessaggero.it

Dopo una agonia di alcuni giorni è morto nell'ospedale dell'Aquila il boss Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista di Cosa Nostra arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Il capomafia soffriva ...Nel covo di Campobello di Mazara, il giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, i carabinieri del Ros hanno ritrovato ...