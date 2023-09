È morto Matteo Messina Denaro

(Di lunedì 25 settembre 2023) su Tg. La7.it - La notizia, battuta verso le 4 del mattino , era attesa, visto che il boss mafioso, 62 anni, era in coma irreversibile da venerdi scorso per un cancro al colon di ...

(wn24)-L’Aquila – E’ morto Matteo Messina Denaro nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila per un tumore al colon giunto al quarto stadio. Il boss della mafia è morto oggi, 25 settem ...Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è morto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre, intorno alle 3 del mattino ...