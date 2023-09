(Di lunedì 25 settembre 2023). Il decesso è avvenuto nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, in seguito all'aggravarsi delle sue già precarie condizioni di salute dovute ad un tumore al colon che lo accompagnava da tempo, fin da prima del suo arresto. Il boss mafioso aveva 61 anni. Il precipitare della situazione si è verificato nella giornata di venerdì 22 settembre, quandoè entrato in uno stato di coma irreversibile. Il boss aveva chiesto di non subire accanimento terapeutico. Al suo capezzale la figlia

Messina Denaro Ènell'ospedale di San Salvatore dell'Aquila, all'età di 61 anniMessina Denaro, boss di Cosa nostra nato a Castelvetrano il 26 aprile 1962. Proprio la sua ..."Io non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia" "Non sono un mafioso" e "non mi pentirò mai" . Era il 13 febbraio scorso eMessina Denaro -oggi all'età di 62 anni - si trovava, per la prima volta, davanti ai magistrati di Palermo che lo interrogavano. In poco meno di due ora il boss mafioso aveva parlato di ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni Corriere della Sera

Matteo Messina Denaro, morto il boss di Cosa nostra a 61 anni: era malato di tumore al colon. In ospedale nip ilmessaggero.it

Matteo Messina Denaro è morto alle prime luci dell’alba per le conseguenze legate a un tumore al colon al quarto stadio. Il capomafia di Castelvetrano era nel reparto per detenuti dell’ospedale San ...Sono stati i suoi ultimi giorni, e infine la notizia è giunta: è morto il boss Matteo Messina Denaro. Il Capo di Cosa Nostra, finito in manette a gennaio dopo 30 anni di latitanza, è deceduto nell’osp ...