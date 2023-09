È morto il boss mafioso Matteo Messina Denaro | aveva 61 anni

Morto Matteo Messina Denaro : le cause della morte del superboss mafioso Quali sono le cause della morte di Matteo Messina Denaro , il superboss della ...

... delle donne e della bella vita Per dipingere il profilo di Matteo Messina Denaro,il 25 ...Paolo Borsellino e la scorta " la Corte d'Assise di Caltanissetta ha confermato l'ergastolo per il, ...Matteo Messina Denaro ènella notte all'ospedale dell'Aquila dove si trovava, ricoverato per un cancro al colon. Ilera stato arrestato il 16 gennaio scorso in una clinica di Palermo dopo trenta anni di latitanza. ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni Corriere della Sera

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra era in coma irreversibile TGCOM

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è morto stanotte nel reparto detenuti del carcere de L’Aquila. Era in coma irreversibile da giorni per un tumore al colon. Messina Denaro, latitante dal 1993, era ...A distanza di nove mesi dalla sua cattura è morto nell'ospedale dell'Aquila Matteo Messina Denaro, dove era ricoverato, in una stanza blindata da agosto. Il capomafia, 62 anni, era malato da tre anni ...