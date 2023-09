(Di lunedì 25 settembre 2023) Ormai è passato più di un anno da quando Pauloha lasciato definitivamente lantus per andare alla. Ma gli anni in bianconero difficilmente saranno dimenticati, anche a casa...

Ne è l'esempio la gaffe della suocera di...È rimasto lontano quel record di 8 reti di(nel 2017) ma il centravanti serbo è ... Ora siamo più arrabbiati, abbiamo dei conti in, con questa unità del gruppo possiamo ottenere grandi ...

Dybala sospeso tra Juve e Roma: la gaffe della suocera è imbarazzante Corriere dello Sport

Dybala, infortunio in Verona-Roma: l'argentino a rischio per la sfida al Milan Sky Sport

Il portoghese e il club al Collegio arbitrale: in ballo i soldi della seconda manovra stipendi ROMA – Tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, finisce a carte bollate. Per quasi 20 milioni di euro pendent ...Rischiava l'esonero prima di sfidare la Roma (quota 1.65), figurarsi adesso che ne ha presi 7 in un colpo solo da Dybala e ...