Dr Qurum Aura Natural Light | “Medicina estetica odontoiatrica | al via da marzo i corsi di formazione per dentisti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) - L'odontoiatra, tra i massimi esperti italiani del settore, propone due perda 15 lezioni disponibili in italiano e in inglese Milano, 25 settembre 2023.L'approccio che pone l'attenzione non solo sulla cura della bocca del paziente, ma anche sull'complessiva del suo viso è seguito da un numero sempre maggiore di. D'altra parte pensare di intervenire sui denti senza guardare all'equilibrio complessivo del volto significherebbe agire in maniera solo parziale e non volta a raggiungere il benessere del paziente. “In molti casi è necessario intervenire per ristabilire le proporzioni della mascella, della mandibola e delle altre strutture del viso, senza considerare che il volto di una persona cambia con il passare del tempo” spiega il dottor Yaser, esperto di Ortodonzia e ...