Dopo Venezia | Armani strega Milano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si chiude lacollezioni e l’ultima parola spetta a Re Giorgio che dedica la sfilata a tutte le donne. Una linea che si intitola Vibes perché raccoglie molti significati delle vibrazioni, quelle provocate dalle emozioni e quelle che nascono dalla superficie dei tessuti.quindi traduce le vibrazioni in abiti, usando luccichii, movimenti, increspature. Effetti speciali che trasmettono proprio quelle “vibes”. Il guardaroba è fluido e prezioso allo stesso tempo, con capi che accarezzano e seguono il corpo: giacche, pantaloni e spolverini. Le scarpe hanno sempre tacchi bassi (spesso accompagnano anche gli abiti da sera) e le borse sono ampie e percorse da sinuose ondulazioni. La vision di Giorgioresta coerente a sé stessa, la collezione cattura le vibrazioni di questi anni di moda che si sommano uno agli altri nella ...

I due amici, ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, sono insieme su un treno dopo la giornata di ieri a Venezia . Lo scatto ...

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci , noti per le loro faide nel mondo dello spettacolo, sembrano aver messo da parte le divergenze alla Mostra del ...

Elodie e Bianca Balti, il raccolto wet minimalistale polemiche per la foto senza veli con ... profondamente diverso dai liquid hair con riga da parte sfoggiato di recente al Festival die ...Milano continua ad esplorare la bellezza in questo inizio di autunno ela settimana della Moda propone " Milano Beauty Week ", una ricorrenza che è diventata annuale, ... in Corsodove si ...

Palermo, Corini: "Curioso di vedere la reazione col Venezia dopo la ... Calcio Rosanero

Venezia-Palermo dove vederla: Sky, DAZN o NOW Canale tv ... Goal Italia

"Vogliamo capire se riusciremo a reagire alla sconfitta". Eugenio Corini ha analizzato così la prossima sfida contro il Venezia in conferenza. L'allenatore del Palermo si è detto rammaricato dopo il r ...Dopo le ultime scoperte storiche effettuate dall'università Ca' Foscari, la storia di Marco Polo, torna a vivere attraverso i tour guidati realizzati in collaborazione con l'associazione Goguide di Ve ...