Dopo 70 anni | il Centro nazionale di supercalcolo realizza il sogno di Bruno de Finetti

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) Passa alla fase operativa il progetto gestito dalla Fondazione ICSC che, grazie ai fondi del Pnrr, doterà l’Italia di un’infrastruttura decisiva per lo sviluppo della ricerca scientifica e di quella sull’AI di Andrea Monti – professore incaricato di Digital Law nel corso di laurea in Digital Marketing dell’università di Chieti-Pescara. In Macchine che pensano (e che fanno pensare) pubblicato nel 1952 per la facoltà di scienze e ingegneria dell’università di Trieste,descrisse con chiarezza disarmante che per vincere la sfida delle “macchine pensanti” era necessario fermare l’esodo dei cervelli e dotare l’Istitutoper le Applicazioni del Calcolo —oggi Iat-Cnr— di una “calcolatrice elettronica”. “aver assistito all’esodo dei fìsici verso il Paese dei “ciclotroni”, “betatroni” , ecc.,” ...