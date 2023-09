“Donne Diritti Libertà” | a Martinengo incontro con Amnesty International

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023). La cronaca italiana ed Internazionale ci riporta quotidiane violenze e soprusi di cui sono bersaglio le, in alcune nazioni le violazioni deiumani dellesono addirittura inserite nell’ordinamento legislativo, ma qualcosa sta cambiando: lesi sono unite in movimenti che manifestano rivendicando il diritto di esercitare la propriae vivere una vita degna di tale nome.Lombardia e il gruppodi Bergamo, in collaborazione con il Comune die la biblioteca il Filandone organizzano l’” con Cristina Melioli, ...