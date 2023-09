Domani riunione Azerbaigian - Armenia - Ue a Bruxelles

Ritorno in classe con il rebus Covid . Tuttavia, secondo Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, non vi è motivo di ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn finanziamento da 30 milioni di euro per realizzare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di ...

Bruxelles, 3 set. (Adnkronos) - "L'Italia ha presentato la richiesta di revisione del Pnrr, come previsto. Domani infatti è in agenda un incontro ...

Tempo di lettura: 2 minuti importante passo in avanti nell’iter burocratico è quello che verrà avviato nella giornata di domani, presso gli uffici ...

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in programma domani mattina, domenica 20 agosto, alle 10:30 in Prefettura, a Salerno, la riunione operativa per ...