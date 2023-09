Dolph Ziggler licenziato dalla WWE | addio dopo 19 anni di carriera

(Di lunedì 25 settembre 2023) Una cascata di licenziamenti in WWE che hanno interessato i diversi show della compagnia di Stamford. Quello che fa più rumore riguarda: il combattente americanodiciannovedi permanenza non farà più parte dell’universo della Federazione di Stamford. Sono tantissimi i match che l’ex campione del mondo ha disputato sotto la bandiera dei McMahon e diverse le affermazioni raggiunte. Lae i successi di(Credit – WWE)Non un lottatore qualsiasi. Nel suo lunghissimo periodo di attività (1554 match televisivi disputati),ha conquistato due volte il World Heavyweight Championship, una volta l’NXT Championship, sei volte l’Intercontinental Championship, due volte lo United States ...

Prosegue l’ondata di licenziamenti in casa WWE ed è una lista che purtroppo di minuto in minuto si allunga. Ai nomi già segnalati finora si ...

Siamo reduci da un’ondata di licenziamenti in casa WWE e fra i tanti nomi che figurano in questa particolare lista spiccano tra gli altri ...

The Miz ha ricordato il Title vs Career Match di No Mercy 2016 contro Dolph Ziggler, definendolo uno dei migliori match della sua carriera. Negli ultimi giorni, la WWE ha dato il via ad una nuova ...Siamo reduci da un'ondata di licenziamenti in casa WWE e fra i tanti nomi che figurano in questa particolare lista spiccano tra gli altri quello di Matt Riddle e soprattutto quello di Dolph Ziggler. Q ...