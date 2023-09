(Di lunedì 25 settembre 2023) Fresco vincitore del suo Slam numero 24 agli Us Open del 2023è tornato a far parlare di se rilasciando alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Il campione serbo, durante una ...

Fresco vincitore del suo Slam numero 24 agli Us Open del 2023è tornato a far parlare di se rilasciando alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Il campione serbo, durante una riunione dell'Associazione Giocatori Professionisti, ha infatti ...Arnaldii prossimo obiettivi Ora testa all'Olanda, prossima avversaria ai quarti di finale in ... Sono un tennista grazie a' Dalla vittoria contro Ruud al match con Alcaraz agli Us Open: ...

Djokovic svela quanti soldi ha in banca: la cifra sul conto è da non credere Corriere dello Sport

Novak Djokovic rivela un'importante lezione che ha imparato da ... Tennis World Italia

Il campione serbo ha duramente criticato anche il circuito ATP in riferimento ai salari dei tennisti: le parole ...Djokovic e il retroscena sul possibile ritiro nel 2018: parla Jelena. La moglie del 24 volte campione slam ha svelato un retroscena.