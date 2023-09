Diritti tv Ligue 1 | Canal+ accusa la Lega di avere già un accordo con Amazon

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il prossimo 17 ottobre sarà una giornata importante per il calcio francese. In quella data lade Football Professionnel (Lfp), la versione francese dellaSerie A, darà avvio al bando per l’assegnazione deitv della1 per il quinquennio che inizia dalla stagione 2024/25. Questa mattina però una lettera di, principale broadcaster francese, inviata al presidente della Lfp Vincente Labrune, ha creato una polemica circa i comportamenti della Lfp e del suo rapporto con, tramite le parole del presidente Maxime Saada, ricorda l’episodio che ha incrinato i rapporti con la Lfp: “L’episodio del 2021, ancora non digerito da Canal, quandorecuperò, in seguito al fallimento di Médiapro, l’80% delle partite di ...

L'andamento in1 invece per ora è poco regolare: in casa il Lille è stato praticamente ... Idel massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky , ma la piattaforma ......ha acquisito isulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili. Il pronostico Non ce la sentiamo di stare apertamente con un Psg che nelle prime giornate di1 ...

Diritti tv Ligue 1, è bagarre: Canal+ si ritira, è corsa Amazon-DAZN Calcio e Finanza

Dazn punta alla Ligue 1 francese, da unire alla Serie A Il Sole 24 ORE

Il Psg travolge 4-0 il Marsiglia nel Classique di Ligue 1: Hakimi realizza su punizione dopo 8’, poi propizia la rete di Kolo Muani al 37’, infine Ramos chi ...Alla 6° giornata di Ligue 1 occhi puntati sul derby in Costa Azzurra per il primo posto. Monaco-Nizza mette in palio punti preziosi tra prima e terza forza, di ...