Dimarco come Van Gogh | nel suo gol è racchiuso il segreto più intimo del calcio

Serviva a Dionisi una vittoriaquesta per poter lavorare con serenità. Berardi continua ad essere l'anima di questo Sassuolo.: il fantastico goal diha regalato tre punti di ...... allungando ulteriormente su altre inseguitriciJuventus e Napoli che hanno invece frenato nell'ultimo turno. Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itTutto merito di Federico, autore ...

Dimarco non finisce più di stupire: nessuno come lui in Europa La Gazzetta dello Sport

Il gesto di questa settimana è - inevitabilmente - quello di Federico Dimarco. E’ il rovescio liftato da fondo campo alla McEnroe che ha deciso Empoli-Inter. E’ la pennellata di Van Gogh alla fine del ...Minuto 65 allo stadio Carlo Castellani. L’Inter è in controllo della partita dopo l’eurogol di Federico Dimarco. Fa girare il gioco da destra a sinistra e non cerca più ...