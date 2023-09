Detenuto evade dal carcere di Teramo

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - Undi origini albanesi, quarantenne, con lunga pena da scontare, è evaso nella notte daldi. Lo rende noto Gennarino De Fazio, leader del sindacato Uilpa Polizia penitenziaria, spiegando in una nota che "da quanto si apprende, probabilmente avvalendosi di un filo d'angelo, avrebbe tagliato le sbarre della finestra della propria cella posta al terzo piano dell'edificio per poi calarsi mediante una corda e darsi alla fuga".

Il poliziotto era saltato dalla finestra. Operato alla testa, è graveIl, in carcere per concorso in rapina, era stato portato d'urgenza al pronto soccorso in un reparto ordinario e non in quello destinato ai carcerati. Nazim è fuggito dalla finestra di un ...

Detenuto evade da ospedale, agente Penitenziaria molto grave Agenzia ANSA

Detenuto evade dall'ospedale San Paolo di Milano, in rianimazione l'agente che lo inseguiva RaiNews

AGI - Un detenuto di origini albanesi, quarantenne, con lunga pena da scontare, è evaso nella notte dal carcere di Teramo. Lo rende noto Gennarino De Fazio, leader del sindacato Uilpa Polizia penitenz ...Cresce la speranza. È stato dichiarato fuori pericolo ma resta in coma farmacologico, Carmine De Rosa, 28 anni, di Carinaro, nel Casertano, agente di polizia penitenziaria caduto dal secondo piano ...