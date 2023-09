Detenuto evade dal carcere di Teramo | forse aiutato da un drone

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 25 settembre 2023)- Unquarantenne, con lunga pena da scontare, è evaso nella notte dalla Casa Circondariale di. Si sospetta l'aiuto di unper la consegna di strumenti utili all'uomo per fuggire. "In questo momento sono al vaglio le registrazioni di tutte le telecamere del penitenziario per cercare di comprendere l'esatta dinamica dell'evasione" riferisce Gino Ciampa di Fp Cgil Polizia Penitenziaria per l'Abruzzo. "Se fosse confermata la versione che vede l'utilizzo di unper l'evasione di questa notte - dichiara Mirko Manna, nazionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria - ci troveremmo di fronte ancora una volta alla prova evidente del ritardo tecnologico con cui la Polizia Penitenziaria è costretta a lavorare per garantire la sicurezza delle carceri. Il mix devastante di carenza di ...